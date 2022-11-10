Дешам: «Наша цель – попасть в 1/8 финала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам озвучил цель национальной команды на чемпионат мира – 2022.

Специалист отметил тот факт, что тренерский штаб национальной команды Франции столкнулся с серьёзной проблемой в виде потери очень важных игроков, а именно Поля Погба и Канте. Дешам сказал, что сборная находится не в самом лучшем положении, однако у соперников по групповому этапу ситуация не легче.

«Но я верю, что мы будем бороться изо всех сил. Наша цель – попасть в 1/8 финала», - приводит слова Дешама RMC Sport.

Соперники Франции по группе – сборные команды Дании, Туниса и Австралии.