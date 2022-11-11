Австралия: какие шансы у сборной на победу на чемпионате мира - прогноз

Как сборная Австралии выступит на чемпионате мира в Катаре, на кого уповает национальная команда - подробности в нашем материале.

История выступлений сборной Австралии на чемпионатах мира

Австралийцы всего пять раз участвовали на чемпионатах мира. Справедливости ради надо признать, что членом ФИФА местная федерация футбола стала поздно. Первым чемпионатом мира, на который Австралия пыталась безуспешно отобраться, был турнир 1966 года. Дебют «кенгуру» пришёлся на 1974 год, но вышло не слишком удачно. В следующий раз на мундиале австралийцы оказались в 2006 году и пробились в 1/8 финала! После этого «кенгуру» перешли в азиатскую конференцию и неизменно выходили на мундиаль, но всё так же постоянно вылетали после групповой стадии.

Кто попал в группу со сборной Австралии на чемпионате мира

Австралия попала, пожалуй, в такую группу, из которой выйти почти невозможно. Сборная Франции, кажется, в некотором кризисе, но всё равно остаётся слишком грозным соперником из-за сумасшедшего подбора футболистов. Команда Дании после успешного Евро-2020 выглядит коллективом, который может удивить в Катаре. Плюс к этому австралийцам попался Тунис, с которым тоже будет непросто.

Как выступит и какое место займёт сборная Австралии на чемпионате мира

Скорее всего, Австралия продолжит свою серию вылетов на групповом этапе. Очень сложно представить, чтобы «кенгуру» смогли оказаться в топ-2 своей группы. Даже если это случится, уж дальше 1/8 команде не пройти. На остальное нужна помощь шаманов-аборигенов.

Состав сборной Австралии

Вратари: Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»), Эндрю Редмэйн («Сидней»).

Защитники: Гарри Суттар («Сток Сити»), Милош Дегенек («Коламбус Кру»), Бейли Райт («Сандерленд»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешиа»), Натаниэль Аткинсон («Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Кай Роулс («Хартс»), Джоэл Кинг («Оденсе»).

Полузащитники: Аарон Муй («Селтик»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Айдин Хрустич («Верона»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Киану Баккус («Сент-Миррен»).

Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Митчелл Дюк («Фаджано Окаяма»), Джейсон Каммингс («Сентрал Кост Маринерс»), Гаранг Куол («Сентрал Кост Маринерс»), Авер Мабил («Кадис»), Мэттью Леки («Мельбурн Сити»), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мартин Бойл («Хиберниан»).

Главные потери сборной Австралии перед чемпионатом мира

Сразу двух крайних правых защитников австралийцы потеряли перед чемпионатом мира. Натаниэль Аткинсон и Фран Карачич сломались в октябре и пытались всеми силами вернуться в строй к старту мундиаля. В такой же ситуации оказался атакующий хавбек Айдин Хрустич.

Расписание матчей сборной Австралии

22 ноября в 22:00 – Франция – Австралия;

26 ноября в 13:00 – Тунис – Австралия;

30 ноября в 18:00 – Австралия – Дания.

Какие шансы сборной Австралии победить на чемпионате мира – прогноз

Этих шансов нет. Когда в составе были звёзды вроде Харри Кьюэлла, Марка Видуки, Тима Кэхилла – о победе хотя бы можно было мечтать. Нынешнее поколение австралийцев не позволяет даже фантазировать о каком-то успехе.

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Капитан сборной Австралии

Капитаном команды является, наверное, самый статусный игрок Австралии нынешнего поколения. При этом имя вратаря Мэтью Райана не слишком на слуху. В 2013-м он перебрался из Австралии в бельгийский «Брюгге», а через два года оказался в «Валенсии». Однако там карьера не слишком заладилась, он на правах аренды поиграл за «Генк», а затем оказался в «Брайтоне». В этом клубе он провёл большее 100 матчей, дослужился до аренды в «Арсенал», но затем был неудачный сезон в «Реал Сосьедад», а летом этого года он отправился в «Копенгаген».

Лучшим моментом в карьере Райана можно назвать Кубок Азии-2015. Вратарь провёл его великолепно, был признан лучшим на своей позиции, а Австралия завоевала титул.

Главный тренер сборной Австралии

В Катар сборную привезёт местный специалист Грэм Арнольд. Будучи игроком, он выступал в чемпионатах Голландии и Бельгии, но за клубы-середняки. Вся его тренерская карьера тоже прошла на родине, за исключением недолгой командировки в Японию. Арнольд впервые возглавил сборную после чемпионата мира-2006, однако команда провалилась на Кубке Азии, и его уволили менее чем через год. Второй приход случился в 2018-м. На континентальном турнире в 2019-м «кенгуру» вновь выглядели не лучшим образом, но сумели через интерконтинентальные стыки пробраться на чемпионат мира.

Где смотреть матчи сборной Австралии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.