Франция сломана: Как травмы лишили чемпионов мира шансов на защиту титула

Сборная Франции больше всех пострадала от травм и продолжает нести потери. Пожалуй, теперь у дружины Дидье Дешама нет шансов на завоевание второго титула подряд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над возникшей ситуацией.

Успех на чемпионате мира часто зависит от состояния лидеров команды на конкретный турнир. Когда же лидеров нет, то выиграть мундиаль просто невозможно. Сборная Франции в этом смысле стала главным неудачником накануне старта мундиаля. На Дидье Дешама неприятности сваливаются одна за другой. Никакая другая команда не потеряла из-за травм столько игроков, как «лес блё».

Ещё летом травму получил Поль Погба, не успев даже дебютировать за «Ювентус». Про полузащитника и его игру можно много ёрничать, но в составе сборной он всегда преображался. Чемпионат мира в России тому лишнее подтверждение. Во многом благодаря роскошной игре Погба французы и сумели выиграть чемпионат мира. Хавбек хотел излечить свою травму консервативным способом, не прибегая к операции, но его ставка не сработала. Погба всё ещё не готов выходить на поле.

В сентябре травму получил вратарь Майк Меньян. Вряд ли, конечно, повреждение вратаря прямо уж серьёзно ударило по шансам французов. С другой стороны, голкипер в последнее время прогрессировал и имел шансы стать конкурентом Уго Льориса за пост номер один. Так или иначе, но Дешам уж точно хотел бы иметь такого сильного второго номера.

Уже ближе к старту мундиаля повреждение получил Нголо Канте. Француза многие специалисты считают одним из лучших опорников мира, и его важность для сборной сложно было переоценить. Канте очень много сделал для победы на чемпионате мира в России и оставался основным игроком национальной команды в преддверии старта турнира в Катаре. Однако травма оставила его вне заявки.

Уже после того, как Дидье Дешам опубликовал итоговую заявку, ему пришлось вносить в неё изменения. Сразу трое футболистов из неё получили травмы уже прямо перед стартом турнира. Сначала сломался Преснель Кимпембе. Наверное, с учётом сильной обороны это наименьшая проблема для Дешама, но всё равно головная боль. Тем более что защитник порой носил капитанскую повязку в сборной, что доказывает его важность.

Затем травму получил Кристофер Нкунку, и это уже стало настоящим ударом. За счёт своей универсальности он мог сыграть в полузащите, где у Дешама самые большие проблемы. Однако повреждение внесло свои коррективы, и теперь у наставника в средней линии толком не осталось креативщиков. Гендузи, Чуамени, Фофана, Рабио, Верету и Камавинга – выбор слишком ограничен.

Буквально за день до первого матча на чемпионате мира из строя выбыл лучший игрок прошлого года Карим Бензема. Форвард «Реала» осенью был не в лучшей форме, но, как некоторые говорят, специально берёг себя к мундиалю. Он успел наиграть в сборной хорошую связку с Килианом Мбаппе, и это была надежда французов. Потеря Бензема – это огромный удар по французам.

Откровенно говоря, после этих изменений шансы французов на победу на чемпионате мира катастрофически малы. Конечно, у Дешама остаются звёзды, но выбор стал намного меньше. Средняя линия и вовсе выглядит сиротливо после всех выбывших из строя. В атаке есть Мбаппе, Жиру, Гризманн, но без Бензема, особенно в форме прошлого сезона, будет очень тяжело. Пожалуй, при таком раскладе сохранить звание сильнейшей команды на планете французам не удастся.

Роман Андреев