Гризманн прокомментировал победный старт сборной Франции на чемпионате мира

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн пообщался с журналистами после победного матча с Австралией (4:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Что думаю о нашей победе? Нам нужно продолжать работать. Это только первый матч на турнире. Нельзя думать, что мы чего-то добились. Но когда у нас все идеально работает, мы всегда побеждаем», - передает слова нападающего RMC Sport.

После первого тура сборная Франции лидирует в своей группе с тремя набранными баллами. 26 ноября команда Дидье Дешама проведет второй матч, соперником «трёхцветных» будет сборная Дании.