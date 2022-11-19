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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема точно пропустит первый матч сборной Франции на ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 21:55 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.25 X 5.80 2 13.00
22.11 22:00

В ближайшие часы будет проведено медицинское обследование, на котором определится дальнейшая судьба форварда на турнире.

Напомним, что лидер «трёхцветных» получил травму на сегодняшней тренировке команды. Степень серьёзности повреждения пока не выявлена, но уже известно, что Бензема пропустит как минимум один матч – встречу первого тура против австралийцев, докладывает L'Equipe. Более того, перспективы 34-летнего нападающего сыграть в остальных поединках называются «очень сомнительными». Дидье Дешам имеет возможность внести изменения в заявку до понедельника, и в скором времени станет известно, потребуется ли такая мера.

Матч сборных Франции и Австралии состоится 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира
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ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
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