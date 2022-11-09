Камавинга – о заявке сборной Франции на ЧМ-2022: «Я поздравил Бензема, хотя знал, что он там будет»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал попадание в итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира.

В среду стало известно, каких игроков Дидье Дешам отобрал для участия на турнире. Вопреки слухам, исходившим от СМИ, Эдуардо Камавинга поедет на мундиаль. То же самое касается и его одноклубников Карима Бензема и Орельена Чуамени.

«Я разговаривал по телефону с Чуамени. Когда всё стало известно, я почувствовал что-то в животе. Меня поздравил Бензема, а я поздравил его в ответ, хотя знал, что его обязательно заявят», – цитирует RMC хавбека мадридского «Реала».