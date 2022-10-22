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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Варан высказался о чемпионате мира в Катаре

22 Октября 2022 • 16:25 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Защитник французской национальной команды Рафаэль Варан высказался о проведении предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«У футболистов своя зона ответственности, но я считаю несправедливым, что вопрос о стране-хозяйке чемпионата мира постоянно всплывает. Нас просят выразить отношение к Катару, но мы не присуждали чемпионат мира этой стране», – цитирует чемпиона мира – 2018 издание L’Equipe. По словам Варана, игроки не должны выносить решение, но при этом, они могут быть активными гражданами.

Напомним, что Катар был выбран местом проведения ЧМ-2022 в декабре 2010 года. Турнир начнётся 20 ноября с игры хозяев турнира против сборной Эквадора.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Рафаэль Варан
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