Варан высказался о чемпионате мира в Катаре

Защитник французской национальной команды Рафаэль Варан высказался о проведении предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«У футболистов своя зона ответственности, но я считаю несправедливым, что вопрос о стране-хозяйке чемпионата мира постоянно всплывает. Нас просят выразить отношение к Катару, но мы не присуждали чемпионат мира этой стране», – цитирует чемпиона мира – 2018 издание L’Equipe. По словам Варана, игроки не должны выносить решение, но при этом, они могут быть активными гражданами.

Напомним, что Катар был выбран местом проведения ЧМ-2022 в декабре 2010 года. Турнир начнётся 20 ноября с игры хозяев турнира против сборной Эквадора.