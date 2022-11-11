Чуамени – о своём первом чемпионате мира: «Хочу играть в основе, но знаю, что мне нужно многое доказать»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Чуамени высказался о попадании в заявку на чемпионат мира в Катаре.

«Иногда я пытаюсь успокоить себя тем, что мне всего 22 года, а я уже играю в «Реале» и сборной Франции, но ты всегда должен продолжать развиваться, если хочешь быть на высоте. Я, как перфекционист, всегда изучаю свои действия после игр на предмет неточностей и ошибок. Оказавшись в заявке, я сразу понял, что мне многое нужно доказать. Я хочу сыграть как можно больше матчей на своём первом чемпионате мира, но я знаю, что мне это не светит, если я буду недостаточно хорош. Здесь, в сборной Франции, всегда найдётся кто-то, кто достойно заменит тебя», – рассказал в интервью L’Equipe Чуамени.