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Чемпионат Германии. Бундеслига

Камавинга подвергся расизму из-за травмы Нкунку

16 Ноября 2022 • 11:30 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга подвергся расизму из-за того, что вчера вечером на открытой тренировке сборной Франции нанёс травму нападающему Кристоферу Нкунку. Напомним, форвард «РБ Лейпцига» теперь пропустит чемпионат мира в Катаре.

По информации от французского издания L’Equipe, Камавинга получил в социальных сетях несколько сообщений с оскорблениями на расовой почве. Игрока обвиняли в том, что он пошёл в слишком жесткий контакт с Нкунку, из-за чего Кристофер получил травму.

Напомним, что Нкунку в данный момент является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 12 голами в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Эдуардо Камавинга
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