Камавинга подвергся расизму из-за травмы Нкунку

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга подвергся расизму из-за того, что вчера вечером на открытой тренировке сборной Франции нанёс травму нападающему Кристоферу Нкунку. Напомним, форвард «РБ Лейпцига» теперь пропустит чемпионат мира в Катаре.

По информации от французского издания L’Equipe, Камавинга получил в социальных сетях несколько сообщений с оскорблениями на расовой почве. Игрока обвиняли в том, что он пошёл в слишком жесткий контакт с Нкунку, из-за чего Кристофер получил травму.

Напомним, что Нкунку в данный момент является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 12 голами в 15 матчах.