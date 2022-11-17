Жиру осознаёт то, что на чемпионате мира основным игроком ему не быть

Французский нападающий Оливье Жиру переживает вторую молодость, он блистает за «Милан» и получил приглашение в сорную Франции, выступить на чемпионате мира. Жиру рассказал, как он узнал о приглашении - по его словам, это стало сюрпризом, так как звонок он получил за всего лишь три часа до самого объявления. Он осознает то, что вряд ли станет в Катаре игроком основы, но готов приносить пользу команде в любом случае.

- Понятно, что я не буду основным, хотя кто знает? Тренеру нужны все игроки. И, если я получил приглашение, то должен быть готовым к любым обстоятельствам, - цитирует Жиру pianetamilan.it.