Глушаков заявил, что плохо относится к большому количеству добавленного времени на ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о том, что на чемпионате мира – 2022 добавляют много компенсированного времени.

«Как бы отреагировал, если бы в РПЛ добавляли столько, сколько сейчас на ЧМ? Плохо. Зачем столько добавлять? Очень много времени уходит на все. Надо быстрее», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, в матче первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Ирана в общем было добавлено 24 минуты компенсированного времени.

Заключительным матчем сегодняшнего игрового дня на чемпионате мира станет встреча между Францией и Австралией, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.