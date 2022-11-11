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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павар: «Лучше иметь трудности перед большим соревнованием, чем во время него»

11 Ноября 2022 • 00:26 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Защитник национальной сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал состояние команды перед предстоящим чемпионатом мира.

«Присутствует ли беспокойство из-за неудачных игр Франции в Лиге наций? Нет, такого чувства нет. Лучше иметь сложности до крупного турнира, чем во время его проведения. В нашей команде много молодых футболистов, начавших выступать за сборную лишь с недавнего времени, поэтому происходящее нормально, просто нужно время», - приводит слова Павара L'Équipe.

На групповом этапе сборная Франции сразится с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2022 Бенжамен Павар
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