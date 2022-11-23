Льорис высказался об игре Жиру

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал игру нападающего Оливье Жиру во вчерашнем поединке против Австралии на групповой стадии чемпионата мира – 2022. Форвард оформил дубль, а «трёхцветные» победили со счетом 4:1.

«Жиру всегда поддерживает национальную команду. Он никогда не сдается, и в этом его заслуга. Оливье дает нам понять, что нужно двигаться к цели, даже несмотря на потери лидеров. Мы рассчитываем на Жиру», - цитирует голкипера RMC Sport.

В следующем матче группового этапа мундиаля подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Дании, сыгравшей вничью с Тунисом.