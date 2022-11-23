Жиру посвятил победу сборной Франции травмированному Эрнандесу

Форвард сборной Франции Оливье Жиру пообщался с представителями СМИ после победы над командой Австралии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022. «Трёхцветные» выиграли со счетом 4:1. В активе Жиру два забитых мяча.

«Я бы хотел посвятить нашу победу Люке Эрнандесу, получившему травму. Очередной игрок сборной Франции попал в лазарет. Это омрачило вечер. Надеемся, что он будет горд нашим выступлением», - передает слова нападающего RMC Sport.

Напомним, что защитник получил повреждение в самом начале встречи. Медицинское обследование выявило у Эрнандеса повреждение «крестов».