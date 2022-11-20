Бензема высказался о своей травме, из-за которой не сыграет на ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Карим Бензема выступил с обращением после печального известия.

Медицинское обследование выявило у футболиста мадридского «Реала» серьёзную травму, которая не позволит ему помочь своей национальной команде на мундиале в Катаре. Бензема признался, что не стал затягивать с решением об исключении из заявки на турнир, чтобы у тренерского штаба было больше времени для выбора замены.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но в этой ситуации я должен думать о команде, и мой разум говорит мне оставить своё место в заявке для кого-то, кто поможет сборной Франции провести успешный турнир. Спасибо за вашу поддержку», – цитирует Бензема инсайдер Фабрицио Романо.