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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема высказался о своей травме, из-за которой не сыграет на ЧМ-2022

20 Ноября 2022 • 02:28 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Форвард сборной Франции Карим Бензема выступил с обращением после печального известия.

Медицинское обследование выявило у футболиста мадридского «Реала» серьёзную травму, которая не позволит ему помочь своей национальной команде на мундиале в Катаре. Бензема признался, что не стал затягивать с решением об исключении из заявки на турнир, чтобы у тренерского штаба было больше времени для выбора замены.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но в этой ситуации я должен думать о команде, и мой разум говорит мне оставить своё место в заявке для кого-то, кто поможет сборной Франции провести успешный турнир. Спасибо за вашу поддержку», – цитирует Бензема инсайдер Фабрицио Романо.

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Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира
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