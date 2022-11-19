Почеттино: «Мбаппе — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о перспективах южноамериканских сборных на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

По мнению специалиста, успех Бразилии с Аргентиной на мундиале будет зависеть от их лидеров Лионеля Месси и Неймара. Почеттино отметил, что хоть Мбаппе и моложе своих одноклубников, но тоже является достаточно зрелым игроком.

«Килиан — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему всё ещё нужно найти себя», — цитирует Почеттино журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Отметим, что в последний раз южноамериканская сборная выигрывала мундиаль в 2002 году, когда бразильцы в финальном матче обыграли Германию (2:0).