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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почеттино: «Мбаппе — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей»

19 Ноября 2022 • 13:58 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о перспективах южноамериканских сборных на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

По мнению специалиста, успех Бразилии с Аргентиной на мундиале будет зависеть от их лидеров Лионеля Месси и Неймара. Почеттино отметил, что хоть Мбаппе и моложе своих одноклубников, но тоже является достаточно зрелым игроком.

«Килиан — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему всё ещё нужно найти себя», — цитирует Почеттино журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Отметим, что в последний раз южноамериканская сборная выигрывала мундиаль в 2002 году, когда бразильцы в финальном матче обыграли Германию (2:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Неймар Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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