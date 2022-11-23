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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру: «В начале матча мы запаниковали, над этим нужно работать»

23 Ноября 2022 • 01:37 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
окончен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру не до конца удовлетворён игрой команды.

Дубль форварда «Милана» принёс французам уверенную победу над Австралией – 4:1. Примечательно, что Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции наряду с Тьерри Анри – оба забили по 51 голу.

«Мы неуверенно начали игру, и над этим нужно работать. Была некоторая паника, но нам удалось вовремя отреагировать. Мы сумели найти свою игру, могли забить даже больше голов, но наше выступление всё равно не назовёшь идеальным. Будем учиться на незначительных ошибках», – цитирует L'Équipe Оливье Жиру, ставшего четвёртым игроком, оформившим дубль на катарском мундиале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чемпионат Мира Сборная Австралии Оливье Жиру
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