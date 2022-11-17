Жиру рассказал, как узнал о приглашении на чемпионат мира

Французский нападающий Оливье Жиру переживает вторую молодость, он блистает за «Милан» и получил приглашение в сорную Франции, выступить на чемпионате мира. Жиру рассказал, как он узнал о приглашении - по его словам, это стало сюрпризом, так как звонок он получил за всего лишь три часа до самого объявления.

-Я даже не знал. Дидье Дешам позвонил за три часа до объявления. Он был очень искренен. Он сразу сказал, что берет меня в Катар. И я понял, что правильно поступил, не отказавшись от надежды, даже после того, как меня не взяли на чемпионат Европы, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.