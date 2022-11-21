Тренер сборной Австралии высказался о матче с Францией

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал грядущую встречу с Францией в рамках квартета D на катарском мундиале.

«Неважно, кто перед моими игроками. И это вовсе не проявление неуважения к оппоненту. Мои игроки ни от кого не отступают, смотрят вперед и идут вперёд», – цитирует специалиста USA Today.

Также он добавил, что его футболисты должны сполна насладиться встречей с действующими чемпионами мира.

Франция и Австралия на чемпионате мира снова, как и четыре года назад в России, оказались в одной группе. Тогда в первом туре группового этапа победил будущий чемпион мира - Франция. По голу забили Поль Погба и Антуан Гризманн. У австралийцев отличился Миле Единак.

Компанию Франции в группе D в Катаре составят Дания и Тунис. Встреча французов и австралийцев пройдёт 22 ноября в 22:00 по московскому времени. Место – стадион «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра.