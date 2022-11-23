Тчуамени назвал ближайшую цель сборной Франции

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени дал интервью представителям СМИ после победы над командой Австралии (4:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Сейчас наша цель - выход в 1/8 финала мундиаля. Франция выиграла первую битву, нужно продолжать в том же духе», - передает слова хавбека RMC Sport.

После первого тура подопечные Дидье Дешама с тремя баллами лидируют в таблице квартета D. В следующем матче групповой стадии действующие чемпионы мира встретятся со сборной Дании, расписавшей мировую с Тунисом (0:0). Матч состоится в субботу, 26 ноября.