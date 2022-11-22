Жиру забил 50-й гол за сборную - Франция ведёт 2:1

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате мира в Катаре, она пропустила первой, но затем отыгралась, а на 32-й минуте Оливье Жиру с передачи Адриена Рабио, автора первого гола Франции, забил еще один мяч и вывел свою команду вперед.

Как выяснилось, это был 50-й гол за сборную своей страны для Оливье Жиру. Он дебютировал за сборную Франции в ноябре 2011 года, в сезоне, когда вместе с «Монпелье» выиграл чемпионат Франции, а первый гол забил в третьем матче за сборную.

В настоящий момент проходит матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.