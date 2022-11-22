Мбаппе – лучший бомбардир сборной Франции на чемпионатах мира среди действующих игроков

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе удачно начал новый розыгрыш чемпионата мира.

23-летний форвард проводит лишь второй мундиаль в своей карьере, однако уже является лучшим бомбардиром сборной Франции в рамках турнира среди действующих игроков – пять голов в восьми матчах. В проходящем в эти минуты поединке первого тура группового этапа против Австралии лидер «Пари Сен-Жермен» поразил ворота на 68-й минуте, установив на табло счёт 3:1 в пользу «трёхцветных».

В общей сложности в активе Килиана Мбаппе 29 забитых мячей в 60 встречах за национальную команду своей страны с момента дебюта в марте 2017 года.