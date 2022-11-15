Льорис считает, что на игроков оказывают давление ради критики ЧМ-2022

Голкипер и капитан французской национальной команды Уго Льорис высказался о критике проведения чемпионата мира в Катаре.

«Когда мы находимся во Франции и приветствуем иностранцев, мы часто хотим, чтобы они следовали нашим правилам, уважали нашу культуру, и я поступлю так же, когда поеду в Катар, всё просто», — заявил чемпион мира - 2018 на пресс-конференции накануне отправки сборной. Также вратарь «Тоттенхэма» отметил, что на футболистов оказывается излишнее давление ради протеста против проведения мундиаля в азиатской стране.

Напомним, что Франция начнёт защиту чемпионского титула с групповой стадии, на которой встретится с Данией, Австралией и Тунисом.