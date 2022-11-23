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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чемпионы мира французы пропустили первыми, но затем легко разгромили Австралию

23 Ноября 2022 • 00:01 Комментировать (2)
Франция
4:1
Австралия
окончен

Сборная Австралии в матче с французами открыла счёт и успела помечать присоединиться к Саудовской Аравии в числе тех, кто творит сенсации. Однако Франция собралась, умудрилась ещё до перерыва выйти в перёд, а после – довести счёт до разгромного.

Протокол игры  
Франция4:1Австралия
  9'Гудвин Крейг (0:1)
(1:1) Рабио Адриен27'  
(2:1) Жиру Оливье32'  
(3:1) Мбаппе Килиан68'  
(4:1) Жиру Оливье71'  
Льорис УгоПавар Бенжамен 89' (Тюрам Маркус ( 89') Конате ИбраимаУпамекано ДайоЭрнандес Люка 13' (Эрнандес Тео ( 13') Тчуамени Орельен 77' (Фофана Юссуф ( 77') Рабио АдриенДембеле Усман 77' (Коман Кингсли ( 77') Гризманн АнтуанМбаппе КилианЖиру Оливье 89' (Кунде Жюль ( 89')
Запасные: Варан РафаэльДисаси АксельГендузи МаттеоКоло-Муани РандальМанданда СтивКамавинга ЭдуардоАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
Райан МэттьюАткинсон Натаниэль 85' (Баккус Кенау ( 85') Суттар ГарриРоулс КайБехич АзизИрвайн Джексон  80' 85' (Дегенек Милош ( 85') Муй Аарон  90'Макгри Райли 73' (Мабил Авер ( 73') Леки МэттьюДюк Митчелл  55' 56' (Каммингс Джейсон ( 56') Гудвин Крейг 74' (Куол Гаранг ( 74')
Запасные: Тилио МаркоКинг ДжоэлРайт БэйлиДенг ТомасВукович ДэнниХрустич АйдинДевлин КэмеронКарачич ФранРэдмейн ЭндрюМакларен Джейми
22 ноября. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

Во вторник на чемпионате мира стартовал действующий победить турнира сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама несмотря даже на все свои потери оставались фаворитами в матче против команды Австралии. И всё же было очень интересно понаблюдать за тем, как наставник пытался решить все свои кадровые проблемы.

Французы активно начали матч и понеслись вперёд, но австралийцы выдержали этот натиск и постепенно успокоили игру. Более того, именно «кенгуру» открыли счёт. После длинной диагонали Леки получил мяч справа, обыграл Люка Эрнандеса и прострелил на дальний угол вратарской, откуда Гудвин и пробил под перекладину в противоход Льорису. В этом эпизоде вдобавок ко всему травму получил защитник, неудачно наступив после финта соперника. В итоге вместо Люка Эрнандеса вышел его брат Тео.

Сборная Франции не смогла тут же взвинтить темп. Австралийцы же действовали спокойно, вступали в борьбу, играли на опережение. В середине первого тайма «кенгуру» едва не забили ещё раз Эрнандес неаккуратно сыграл на своей половине, отдав мяч Дюку, который издали мощно пальнул, но немного не попал в створ.

Хотя предпосылок к этому не было, французы счёт сравняли. После подачи углового удара не получилось, но зато атака вторым темпом закончилась взятием ворот. Эрнандес слева навесил, и Рабио, сыграв на опережение, пробил в противоход Райану.

После этого французы будто проснулись, прибавили и быстро вышли вперёд. Подопечные Дешама прессингом накрыли Аткинсона у чужой штрафной, Рабио мяч перехватил, отдал его Мбаппе, а тот сделал обратную передачу пяткой. Хавбек слева вошёл в штрафную, выманил вратарю и покатил в центр, где одинокий Жиру мимо пустых ворот не промахнулся.

Французы продолжали атаковать. Ещё до конца после атак разными флангами из центра штрафной били Жиру и Дембеле, но оба отправили мяч выше цели. Затем ещё Гризманн после ещё одного паса Мбаппе пяткой с линии штрафной не попал в створ. На последней минуте игроки поменялись позициями. Гризманн получил мяч справа и прострелил на линию вратарской, откуда пробивал Мбаппе, но тоже получилось выше цели. Ответ австралийцев был не менее опасным. Макгри справа навесил, а Ирвайн бил головой в противоход Льорису, но попал в штангу. На этом первый тайм и завершился.

В начале второго тайма австралийцы пытались взвинтить скорости, чуть не пропустили. После навеса Эрнандеса Жиру едва не забил гол-красавец. Форвард в красивом прыжке бисеклетой пробил от газона, но мяч прошёл чуть мимо цели. После этого в матче будто наступила пауза. Обе команды стали действовать чуть ли не шагом, стараясь не ошибаться, прежде всего.

Французы, конечно, были активнее, но прямо опасных моментов не создавали. Был шанс у Мбаппе после паса Жиру, когда он слева выскакивал к воротам, но у него выбили мяч в последний момент. В середине тайма французы наконец-то создали голевой момент. Эрнандес слева от лицевой сделал пас назад, а Гризманн бил в дальний угол. Райан был отыгран, но на ленточке оказался Бехич. Тут же Мбаппе слева ворвался в штрафную и то ли бил, то ли простреливал. Мяч улетел на правый край, откуда Дембеле прицельно навесил, и форвард «ПСЖ» головой рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

Через пару минут Мбаппе получил слева, легко убежал от Аткинсона и навесил на линию вратарской, откуда Жиру головой оформил дубль. Для форварда это стал 51-й гол в составе сборной Франции, и по этому показателю он добавил лидера команды за всю историю Тьерри Анри. Сам Жиру чуть не заплакал от счастья, понимая, какую высокую планку сумел взять.

После этого никакой интриги в матче не осталось. Австралийцы уже даже особо не пытались куда-то бежать, французы же спокойно докатывали матч до победы. На последней минуте основного времени после навеса с углового Конате пробил в упор головой, но Райан спас ворота в красивом прыжке. Затем после навеса справа Эрнандес также нанёс удар со «второго этажа», но получилось куда менее опасно в руки точно в руки вратарю «кенгуру». В итоге счёт больше не поменялся.

Во втором туре в субботу французы проведут матч против главного соперника по квартету датчан. Австралийцы же поспорят с командой Туниса за право иметь шансы на выход в плей-офф перед заключительным матчем в группе.

Роман Андреев

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Комментарии (2)
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Barca mes que un club
23 Ноября 2022 в 00:18
Очень яркая и содержательная игра сборной Франции в стартовом матче👍Пусть и соперник далеко не самый сильный, но все равно я доволен качеством игры французов, которых я поддерживаю на этом
Мундиале вместе с Германией🇩🇪🇫🇷⚽️ Невзирая на провал, который им предрекают из-за многочисленных травм, французы смотрелись сегодня убедительно. Дальше будут соперники гораздо серьезнее, но я думаю, Франция достойно проведет этот турнир👍⚽️🏆Отдельно рад за Жиру, как и за другого миланиста-Тео Эрнандеза и баварских французов-Павара,Пумекано, Комана и желаю залечить травму, быть в строю Люка Эрнандезу. Vive Les Bleus!🇫🇷⚽️
Element-22
23 Ноября 2022 в 00:04
Хочу отметить потрясающую работу Упамекано при развитии атак. Сколько раз разрезал линии под голевую атаку! Образец игры для современного центрального защитника. Вкупе с опускающимся в центр поля по той же самой задаче Гризманном и вынужденным выходом Тео, это - как по мне - предопределило довольно-таки яркую победу. Эти французы понравились мне больше, нежели четырёхгодичной давности, причём измученные травмами. Молодцы.
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