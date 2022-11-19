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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы, полученной на сегодняшней тренировке

19 Ноября 2022 • 21:34 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.25 X 5.80 2 13.00
22.11 22:00

Нападающий сборной Франции Карим Бензема снова получил травму.

Как сообщалось ранее, в субботу форварду мадридского «Реала» впервые было разрешено принять участие в тренировочном занятии в общей группе в составе национальной команды, однако это решение, судя по всему, оказалось поспешным: по информации RMC Sport, 34-летний футболист досрочно завершил тренировку из-за повреждения. В стане «трёхцветных» обеспокоены состоянием обладателя «Золотого мяча» и всерьёз опасаются, что тот может пропустить весь турнир – вероятность столь печального расклада оценивается довольно высоко.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира
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