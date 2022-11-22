​Жиру установил рекорд в сборной Франции

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции будет играть против Австралии. С первых минут на острие атаки «трёхцветных» будет действовать Оливье Жиру. Как сообщает Football Italia, Жиру установил рекорд – он стал самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим за французскую сборную на чемпионатах мира. Оливье сыграет в 36 лет и 53 дня.

Появление Оливье Жиру в стартовом составе сборной Франции не стало сюрпризом. Накануне главный тренер команды Дидье Дешам заявил, что после травмы Карима Бензема именно Жиру будет основным центрфорвардом.

Следить за матчем Франция – Австралия можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.