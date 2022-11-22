Сборная Франции уже громит Австралию, забив два мяча подряд

Сборная Франции, пропустив быстрый гол в матче против национальной команды Австралии на чемпионате мира, не оставляет сомнений в своем превосходстве. Лучшая команда планеты ответила двумя голами еще до перерыва, а на 68-й минуте забила снова. Килиан Мбаппе сильно прострелил/пробил с острого угла с левого края штрафной. Мяч подхватил Усман Дембеле и вернул его партнеру к линии вратарской, где Мбаппе выиграл борьбу у высокорослых защитников и головой рикошетом от дальней штанги послал мяч в цель. Вскоре Мбаппе прорвался слева к лицевой линии и навесил на Оливье Жиру, который с линии вратарской головой вколотил мяч в сетку.

Счет стал 4:1. Французы имеют все шансы возглавить группу, где также борются команды Дании и Туниса, сыгравшие 0:0.