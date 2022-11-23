Мбаппе установил статистический рекорд чемпионатов мира последних 52 лет

Килиан Мбаппе проявил свои умения в атаке в матче против Австралии, что вылилось не только в результативные действия.

Французы одержали победу со счётом 4:1, а лидер «Пари Сен-Жермен» записал себе в актив забитый мяч и голевую передачу. По данным Opta, 23-летний нападающий также установил современный рекорд чемпионатов мира по количеству касаний в чужой штрафной площади – 19. Этот показатель не покорялся ни одному футболисту с далёкого мундиаля 1970 года.

Нынешний чемпионат мира – лишь второй в карьере Мбаппе, при этом форвард уже забил пять голов, проведя всего восемь матчей, и поднял над головой заветный трофей в 2018 году.