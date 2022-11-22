Мостовой дал прогноз на матч Франция - Австралия

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о стартовом матче Франции на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа «трёхцветные» встретятся со сборной Австралии.

«Я считаю, что французы не испытают никаких сложностей с набором трех баллов и сделают это в уверенном стиле, не пропустив. Мой прогноз - победа Франции всухую», - приводит слова эксперта Vserposport.ru.

Поединок сборных Франции и Австралии пройдет сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.