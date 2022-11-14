Коман: «Возможно, это мой первый и последний чемпионат мира»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал о важности предстоящего мундиаля.

26-летний футболист попал в итоговую заявку сборной Франции, которую на днях огласил Дидье Дешам.

«Для меня очень важен этот чемпионат мира. Он будет моим первым и, возможно, последним, потому что в футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Сейчас мне 26, и не исключено, что в 30 лет я буду лучше как футболист, но с физической точки зрения мой пик уже останется позади», – цитирует журналист Франк Линкеш француза.

Кингсли Коман отметился одним голом и пятью результативными передачами в 14 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне. В составе сборной Франции вингер провёл в общей сложности 40 матчей, забив пять раз.