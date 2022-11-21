​Дешам поделился инсайдом и подразнил журналистов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился инсайдом о том, кто будет основным форвардом команды после травмы Карима Бензема.

«Учитывая отсутствие Карима Бензема, игроком основного состава будет Оливье Жиру», - сказал Дешам на пресс-конференции. Слова тренера приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

«Французы не очень любили Жиру, но теперь все его обожают. Даже те, кто его критиковал. Я вижу таких людей в этой комнате», - сказал Дешам с улыбкой, подразнив некоторых представителей СМИ.

Первым соперником сборной Франции на чемпионат мира – 2022 будет сборная Австралии. Не пропустите текстовую трансляцию.