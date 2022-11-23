Тчуамени – о победе над Австралией: «Нам есть над чем работать»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени рассказал, что думает об успешном старте.

Представитель мадридского «Реала» провёл на поле 77 минут и помог своей национальной команде добыть крупную победу над Австралией (4:1).

«Для нас было очень важно начать турнир с победы, и мы это сделали. Однако нам нужно поработать над некоторыми игровыми компонентами перед матчем против Дании. Сегодняшний результат показывает, что мы сильны и обладаем характером, но нам следует продолжать развитие», – заявил в послематчевом интервью beIN Sports 22-летний футболист.

Матч сборных Франции и Дании пройдёт 26 ноября. В первом туре датчане не сумели обыграть Тунис (0:0).