Бывший игрок сборной Франции Стив Марле поделился ожиданиями от игры своей национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



- Какие от сборной Франции ожидания?



- Все очень переживают из-за огромного количества травм. В 2002 травму получил Зидан, и это стало большой потерей, но такого количества травм не было никогда. Дидье Дешаму приходится очень непросто. В такой момент очень важно, как поведут себя футболисты и насколько они ментально сильны. В любом случае у сборной Франции очень сильный состав. Даже с учетом такого количества потерь, наша команда в числе фаворитов турнира.



- Кто будет лидером команды?



- В команде много игроков, которые выигрывали чемпионат мира в России. Килиан Мбаппе один из лучших в мире и должен это доказать. В этом сезоне отлично играет Адриен Рабио. От него очень много зависит в центре поля.



- Говорят ли во Франции о «проклятии чемпионов»?



- Разговоры идут об этом. Люди считают, что такое количество травм тоже связано с этим проклятием. На чемпионате мира 2002 именно сборная Франции это начала, и будет символично, если сборная Франции и покончит с этим проклятием, я уверен, что так и случится! — сказал Марле сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».