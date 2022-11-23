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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гризманн: «Хотим помочь Жиру побить рекорд Анри»

23 Ноября 2022 • 10:07 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
окончен

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением об игре партнера по атаке Оливье Жиру во вчерашнем матче чемпионата мира – 2022 против команды Австралии. Дубль Жиру помог «трёхцветным» разгромить соперника со счетом 4:1.

«Без разницы, забивает Жиру или нет, он всегда остается важным игроком сборной Франции. Он приносит команде пользу. Мы же пытаемся создавать для него идеальные условия, хорошие моменты. Хотим помочь ему побить рекорд Тьерри Анри», - цитирует Антуана RMC Sport.

Благодаря дублю Жиру сравнялся с Анри по голам за сборную Франции. На счету обоих по 51 забитому мячу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру Антуан Гризманн
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