Названы возможные сменщики Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий Карим Бензема выбыл из заявки сборной Франции из-за травмы, и наставнику Дидье Дешаму придётся решить, кем заменить суперзвезду.

Уже 22 ноября французы стартуют на чемпионате мира матчем против Австралии, а за день до этого «трёхцветным» необходимо утвердить окончательную заявку на турнир. По информации Diario AS, тренерский штаб сборной Франции рассматривает три кандидатуры: вингер «Ренна» Мартен Террье, нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер и вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби.

Соперники Франции на групповой стадии, помимо вышеупомянутой Австралии, – сборные Дании и Туниса.