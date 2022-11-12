Бензема высказался о своей форме в преддверии ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема считает, что успеет набрать оптимальную форму до начала чемпионата мира в Катаре.

34-летний капитан «сливочных» нерегулярно появляется на поле в нынешнем сезоне из-за постоянных мышечных проблем, однако, как признался сам обладатель «Золотого мяча», беспокойства за собственную готовность в преддверии мундиаля он не испытывает: «Я буду в хорошей форме, когда начнётся чемпионат мира, – рассказывает в интервью Marca француз. – Я уже готов морально и физически. Сейчас я испытываю небольшой дискомфорт, но это пройдёт», – заявил форвард.

В текущем сезоне на счету Карима Бензема шесть забитых мячей и один результативный пас в 12 поединках за «Реал».