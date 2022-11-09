Льорис может сыграть на четвёртом чемпионате мира – повторение рекорда сборной Франции

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис готовится к своему четвёртому мундиалю.

Недавно наставник «трёхцветных» Дидье Дешам огласил итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре, и в ней не обошлось без ветерана команды Уго Льориса. По данным Opta, 35-летний вратарь «Тоттенхэма» в четвёртый раз поедет на чемпионат мира со сборной Франции, что ранее удавалось только одному игроку за всю историю – Тьерри Анри, заявленному в 1998, 2002, 2006 и 2010 годах.

На счету Уго Льориса 139 поединков за сборную своей страны. Его дебют состоялся в далёком 2008 году, когда командой руководил Раймон Доменек.