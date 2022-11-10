Упамекано – о попадании в заявку сборной Франции на ЧМ-2022: «Я не нервничал, но был очень рад»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано высказался о попадании в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

«Сбылась моя большая мечта. Каждый игрок хочет представлять свою страну на чемпионате мира, и я отдам все силы ради Франции.

Я никогда не нервничаю, поэтому был расслаблен, когда ждал объявление состава дома перед телевизором. Я бы смирился и продолжил бы усердно работать, если бы не увидел своего имени в итоговом списке», – цитирует TZ 24-летнего футболиста.

Дайо Упамекано имеет в своём активе семь матчей и один забитый мяч за сборную Франции. В текущем сезоне центрбек принял участие в 22 поединках мюнхенской «Баварии», не отметившись результативными действиями».