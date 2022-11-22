Варан готов помочь Франции в матче с Австралией

Приятные новости для болельщиков сборной Франции сообщил главный тренер команды Дидье Дешам. Во время общения с журналистами специалист заявил о полном восстановлении центрального защитника Рафаэля Варана.

«Варан в полном порядке. Он готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира – 2022», - передает слова тренера издание Eurosport.

В первом туре группового этапа мундиаля «трёхцветные» встретятся с национальной командой Австралии. Поединок пройдет сегодня, 22 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета сыграют сборные Дании и Туниса.