Дешам рассказал о своём будущем после ЧМ-2022

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своих планах.

Напомним, что действующий контракт специалиста истекает сразу после мундиаля в Катаре.

«Я настроен так же, как и перед каждым крупным турниром, – рассказывает Дешам в интервью TF1. – Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира, что будет потом – посмотрим. Конечно, моё будущее зависит от результатов команды, что можно сказать про всех тренеров, но сейчас я об этом не беспокоюсь. Перед нами серьёзный вызов, ведь в футболе нет ничего более ответственного, чем чемпионат мира», – заявил наставник французов.

По слухам, пост Дешама с нового года может занять Зинедин Зидан.