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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам рассказал о своём будущем после ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 23:14 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своих планах.

Напомним, что действующий контракт специалиста истекает сразу после мундиаля в Катаре.

«Я настроен так же, как и перед каждым крупным турниром, – рассказывает Дешам в интервью TF1. – Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира, что будет потом – посмотрим. Конечно, моё будущее зависит от результатов команды, что можно сказать про всех тренеров, но сейчас я об этом не беспокоюсь. Перед нами серьёзный вызов, ведь в футболе нет ничего более ответственного, чем чемпионат мира», – заявил наставник французов.

По слухам, пост Дешама с нового года может занять Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чемпионат Мира Дидье Дешам
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