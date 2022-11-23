Льорис оценил старт Франции на ЧМ-2022

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис высказался об удачном старте на чемпионате мира – 2022. В первом туре «трёхцветные» крупно одолели Австралию со счетом 4:1.

«Хорошее начало, несмотря на пропущенный мяч. Хотя неприятно, что потеряли Люку Эрнандеса из-за травмы. Это был отличный поединок для Жиру, Мбаппе и всей нашей команды. Надеемся в следующем матче показать свой высокий уровень. Не собираемся останавливаться на достигнутом», - передает слова голкипера RMC Sport.

В рамках второго тура группового раунда мундиаля сборная Франции сыграет против команды Дании. Матч пройдет 26 ноября.