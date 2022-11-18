Один из лидеров французской национальной команды Карим Бензема рискует пропустить первый матч чемпионата мира в Катаре.

По информации Get French Football News, обладатель «Золотого мяча» тренируется отдельно от всей команды за четыре дня до первого поединка «трёхцветных» против сборной Австралии. Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».

Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.