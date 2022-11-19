Губерниев назвал главного фаворита ЧМ-2022

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он считает главным фаворитом грядущего чемпионата мира 2022 года.

«Главный фаворит чемпионата мира — Франция! Французы даже вторым составом были бы в числе претендентов. Я бы присмотрелся еще к Португалии и Англии», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что его любимым футболистом является Неймар. Губерниев считает, что за сборную Бразилии нападающий играет совсем не так, как за клуб, в «ПСЖ» он просто выполняет свою работу, а в национальной команде демонстрирует любовь к футболу.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартует завтра, 20 ноября, матчем между Катаром и Эквадором, начало игры — в 19:00 по мск.