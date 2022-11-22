Гудвин забил сборной Франции самый быстрый гол на ЧМ с 1982 года

Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин забил сборной Франции самый быстрый гол на чемпионатах мира с 1982 года. Фактом делится Opta.

Во время его гола на табло было 8 минут и 23 секунды. Так рано сборной Франции на мундиалях не забивали с 1982 года, когда ворота французов поразил англичанин Брайан Робсон. Побить этот рекорд будет сложно, Робсон забил свой гол на 27-й секунде матча.

Матч сборных Франции и Австралии продолжается. В начале второго тайма «трёхцветные» ведут - 2:1. Отличились Адриен Рабио и Оливье Жиру. Их компаньоны по группе D, сборные Дании и Туниса, сыграли сегодня вечером нулевую ничью.