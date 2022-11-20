Дешам прокомментировал травму Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о травме Карима Бензема, которая лишила его возможности сыграть на чемпионате мира.

Обладатель «Золотого мяча» получил повреждение на тренировочном занятии всего за три дня до матча первого тура группового этапа против Австралии. До понедельника французы должны решить, кто заменит форварда «Реала» в составе.

«Очень печальная новость, мне обидно за Карима, для которого этот чемпионат мира был великой целью. Ещё один болезненный удар по нашей сборной, но я по-прежнему уверен в силе своей команды. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с трудным вызовом, который нам предстоит», – заявил Дешам.