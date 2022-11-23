Сборная Франции может лишиться ещё одного важного игрока до конца ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес, вероятно, досрочно завершил выступление на чемпионате мира.

Уже на 13-й минуте встречи первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Австралии Дидье Дешам был вынужден заменить представителя «Баварии» из-за травмы колена. Как сообщает RMCsport, повреждение может оказаться очень серьёзным: есть подозрения на разрыв крестообразных связок. Если опасения подтвердятся, Эрнандес не только пропустит остаток чемпионата мира, но и рискует не сыграть до завершения сезона 2022/23.

Люка Эрнандес мог вовсе не поехать на катарский мундиаль из-за мышечных проблем, но успел восстановиться до старта турнира.