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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Стало известно, как долго не сможет играть Бензема

20 Ноября 2022 • 02:56 Комментировать
Франция
...
Австралия
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22.11 22:00

Лидеру сборной Франции и мадридского «Реала» предстоит восстановление после травмы вместо игры на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий готовился принять участие в матче первого тура групповой стадии, но получил травму на тренировке в субботу. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, 34-летний игрок пропустит порядка трёх-четырёх недель из-за повреждения левого бедра.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет против соперников из Австралии, Дании и Туниса. Встречи состоятся 22, 26 и 30 ноября соответственно.

На счету Карима Бензема 37 забитых мячей в 97 матчах за «трёхцветных».

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Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира
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