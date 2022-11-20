Стало известно, как долго не сможет играть Бензема

Лидеру сборной Франции и мадридского «Реала» предстоит восстановление после травмы вместо игры на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий готовился принять участие в матче первого тура групповой стадии, но получил травму на тренировке в субботу. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, 34-летний игрок пропустит порядка трёх-четырёх недель из-за повреждения левого бедра.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет против соперников из Австралии, Дании и Туниса. Встречи состоятся 22, 26 и 30 ноября соответственно.

На счету Карима Бензема 37 забитых мячей в 97 матчах за «трёхцветных».