​Бензема рассказал о своём состоянии

В преддверии чемпионата мира - 2022 нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о своём состоянии.

Напомним, что Карим Бензема не играл в последних матчах «Реала» из-за проблем со здоровьем.

«Я в порядке. У меня были небольшие боли, но не было разрывов или серьёзных травм. Я мог играть, но не на 100%. Вопрос был не в том, чтобы рисковать или не рисковать, просто я не был готов на 100%. Я испытывал небольшой дискомфорт. С тех пор я хорошо работал в тренажёрном зале», - сказал Бензема, слова которого приводит L’Equipe.

Сборная Франции свой первый матч на чемпионате мира проведёт 22 ноября – против Австралии.