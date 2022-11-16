Кто выйдет из группы D на чемпионате мира

На бумаге кажется, что в группе D есть два главных фаворита в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах в этом квартете.

Если взглянуть на состав участников группы D, фавориты в ней очевидны. Франция – действующий чемпион мира, Дания – полуфиналист последнего Евро. Причём скандинавы недавно в группе Лиги наций опередили «лес блё» и дважды их обыграли. На их фоне Австралия и Тунис выглядят аутсайдерами.

У сборной Франции наблюдается некоторый кризис после победы в России четыре года назад. Тем не менее уровень мастерства исполнителей и их широкий выбор должен обеспечить команде место выше Австралии и Туниса. В конце концов представители Азии и Африки едва ли обладают ресурсами, чтобы даже за счёт слаженной игры опередить подопечных Дидье Дешама.

Сборная Дании – один из кандидатов на то, чтобы стать главным сюрпризом чемпионата мира. Скандинавы уже удивили Европу прошлым летом, когда лишь очень спорное мнение судьи решило исход их полуфинала с англичанами. В этот раз надеемся, что весь турнир сможет провести опытный Кристиан Эриксен, который должен будет добавить датчанам креатива.

Честно говоря, не очень понятно, за счёт чего Австралия или Тунис могут составить конкуренцию европейским сборным. Когда-то у «кенгуру» было сильное поколение, выступавшее в лучших клубах Английской премьер-лиги, но то время прошло. Сейчас австралийцы могут похвастаться лишь неплохим составом на уровне Азии, где выступают. Причём в этот раз у них даже не будет опытного тренера, который мог бы за счёт тактики обеспечить команде преимущество.

Что касается Туниса, то тут и вовсе говорить не о чем. Даже по меркам Африки эта команда едва ли является грандом. К чемпионату мира её готовит местный специалист, а в составе звёзд в общем-то и нет. Рассчитывать на одного Вахби Хазри едва ли стоит.

Конечно, на чемпионатах мира иногда случаются сенсации, а действующие чемпионы мира уже на трёх турнирах подряд не выходили из группы, но, кажется, в этот раз серия прервётся. Французы и датчане слишком сильны, чтобы умудриться пропустить вперёд Тунис или Австралию.

При этом в группе D очень важно не просто выйти, а занять первое место. Вторая команда этого квартета с великой долей вероятности попадёт на сборную Аргентины уже в 1/8 финала. Едва ли французы или датчане хотят попасть под дружину Лионеля Месси так рано, уж слишком велика будет вероятность вылета. Так что битва за первое место здесь будет серьёзная. Фаворита в ней назвать тяжело. Французы обладают сильным составом, но вот датчане в последнем розыгрыше Лиги наций показали, на что способны.

Роман Андреев