Павар: «Мы не хотели оказаться в такой же ситуации, как Аргентина»

Защитник национальной сборной Франции Бенжамен Павар высказался о успешном старте на чемпионате мира – 2022. В матче первого тура «трёхцветные» уверенно переиграли Австралию со счетом 4:1.

«Мы видели, какие трудности возникли у сборной Аргентины против Саудовской Аравии. Поэтому не хотели оказаться в подобной ситуации. Команда хорошо сыграла, мы сохраняли спокойствие, даже когда уступали в счете», - передает слова футболиста GFFN.

После первого тура подопечные Дидье Дешама лидируют в группе D с тремя набранными очками. В следующем поединке Франция встретится со сборной Дании 26 ноября.